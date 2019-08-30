В Москве в ходе ДТП погиб мотоциклист
30 августа 2019, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером в пятницу, 30 августа, в Москве случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации ГИБДД ГУ МВД по городу, в результате аварии погиб мотоциклист.
ДТП случилось неподалеку от дома номер 54 на Флотской улице. Установлено, что на дороге произошло столкновение мотоцикла и иномарки. Мотоциклист погиб на месте, а его пассажир получил различные травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.
Информации о причинах аварии к настоящему моменту не поступало, подчеркивает Агентство городских новостей "Москва".