В Москве в ходе ДТП погиб мотоциклист

Вечером в пятницу, 30 августа, в Москве случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации ГИБДД ГУ МВД по городу, в результате аварии погиб мотоциклист.

ДТП случилось неподалеку от дома номер 54 на Флотской улице. Установлено, что на дороге произошло столкновение мотоцикла и иномарки. Мотоциклист погиб на месте, а его пассажир получил различные травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

Информации о причинах аварии к настоящему моменту не поступало, подчеркивает Агентство городских новостей "Москва".