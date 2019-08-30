Жительницу Сочи обвиняют в убийстве маленького сына по неосторожности

Жительницу Сочи обвиняют в причинении маленькому сыну смерти по неосторожности. Речь идет о женщине, которая вместе с супругом проживает в съемном жилье, расположенном в поселке Верхнеармянская Хобза.

25 апреля гражданка родила в домашних условиях ребенка, однако в больницу не обратилась. Она не поставила малыша на учет и не приносила его на медицинские осмотры. Через три месяца мальчик перестал есть, его состояние ухудшалось, однако мать не позвала врача.

Лишь 25 июня, когда ребенку было уже очень плохо, родители отвезли его в медучреждение, где он скончался 3 июля. Установлено, что смерть наступила из-за внутримозгового кровоизлияния и проявлений тяжелой формы дистрофии внутренних органов. Женщине предъявлено обвинение, сообщает "Росбалт".