В Москве неизвестные похитили 140 миллионов рублей из обменника

В пятницу, 30 августа, стало известно, что из московского обменника неизвестные злоумышленники похитили крупную сумму. Грабители, угрожая предметом, похожим на пистолет, вынесли сумку с 140 млн рублей.

В пресс-службе столичного главка полиции отметили, что информация о случившемся поступила в 17.32. Трое неизвестных ворвались в финансово-кредитную организацию, расположенную на Братиславской улице, и похитили сумку с наличными деньгами, передает РИА "Новости"

В настоящий момент злоумышленников ищет полиция. Пока информации об их местонахождении не поступало.