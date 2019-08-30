Двухлетний ребенок утонул в искусственном пруду в Раменском

В минувший четверг, 29 августа, в искусственном пруду в городском округе Раменское в Подмосковье утонул двухлетний ребенок. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по области Ольга Врадий.

Согласно предварительным данным, мальчик играл во дворе частного дома. Из-за недосмотра взрослых ребенок самостоятельно вышел за ворота на улицу, где упал в водоем и утонул. Его тело было найдено в искусственном пруду немного позже, передает Агентство городских новостей "Москва".

В настоящий момент сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства гибели малыша. Назначена судебно-медицинская экспертиза.