В Подольске на площади 100 кв. м. горит полиэтилен

На открытой площадке в Подольске в пятницу, 30 августа, горит полиэтилен. Согласно последней информации источника в экстренных службах, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

Речь идет о площадке, которая расположена в Подольске по адресу: Нефтебазовский проезд, дом 7.

К настоящему моменту пожару присвоили повышенный – второй – номер сложности из пяти существующих. Специалисты предупреждают, что имеется угроза распространения пламени. Устанавливаются причины возникновения возгорания, передает сегодня ТАСС.