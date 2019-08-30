На востоке Москвы приезжий поджег иномарку

В московском районе Новогиреево полицейские задержали 34-летнего приезжего, который подозревается в умышленном поджоге иномарки. В правоохранительные органы обратился владелец машины.

32-летний гражданин заявил, что неизвестный поджег его автомобиль, который был припаркован на Братской улице. Мужчина оценил материальный ущерб в полмиллиона рублей.

В пресс-службе столичного главка МВД подчеркнули, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", сообщает "Росбалт". Устанавливаются мотивы злоумышленника.