Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Якутии

В ходе жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Якутии погибли два человека. Согласно последней информации представителя экстренных служб республики, еще пять граждан получили различные травмы.

Жесткая посадка летательного аппарата была совершена в районе озера Силян-Кюель. Подчеркивается, что на земле ни жертв, ни разрушений нет.