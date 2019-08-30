Звезду Instagram судят в Хабаровске за присвоение 6 млн рублей

Директора коммерческой компании «Студия туризма» Инну Огаркову доставили из СИЗО в Центральный районный суд Хабаровска. Предприниматель и популярный блогер Огаркова попала в центр скандала о крупном мошенничестве.

Инну Огаркову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение настаивает на версии, по которой подсудимая в течение полугода 2018-го присвоила более шести миллионов рублей. Эти деньги она заполучила благодаря продаже несуществующих путевок. Хитроумная аферистка не стеснялась рассказывать общественности о своей роскошной жизни – фото она выкладывала на странице своего аккаунта в Instagram.

Страничка Огарковой считалась одной из самых популярных в краевой столице. За обновлениями аккаунта следят порядка 67 тысяч подписчиков.

По делу о туристическом мошенничестве в качестве потерпевших проходят 45 человек. Многие из обманутых несостоявшихся туристов брали кредиты, чтобы отправиться в долгожданное путешествие.

Ранее Инна Огаркова уже была судима. Суд признал ее виновной в присвоении полутора миллионов в другой турфирме. В тот раз руководство компании возместило убыток за счет личных средств, а мошенницу приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно.

Фото: todaykhv.ru