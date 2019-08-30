В российской столице в водосточной трубе дома №3 в Сумском проезде найден предмет, похожий на гранату. Экстренные службы эвакуировали жильцов здания, на место прибыли саперы.

Предмет осмотрели кинологи с собаками, пишет ТАСС. Опасности для жизни людей он не представляет. Позже саперы определят, что это: муляж или дезактивированная ручная граната.

По предварительным данным, потенциально опасный предмет нашли играющие на улице дети. Отмечается, что пострадавших в инциденте нет. Полиция проводит проверку по данному факту.