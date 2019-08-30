В Турции ещё одна россиянка впала в кому во время купания в бассейне

В Турции ещё одна российская девушка впала в кому из-за несчастного случая. Сообщается, что пострадавшей стала 19-летняя московская студентка, отдыхавшая вместе с мамой.

Скончалась девочка, пострадавшая из-за несчастного случая в Турции

Стало известно, что девушка с мамой плавали в бассейне, когда студентке стало плохо. Девушка долго находилась в воде, и мать не сразу поняла, что дочери стало плохо, передаёт РенТВ. Студентку в состоянии комы перевезли в Россию. На данный момент девушка госпитализирована и находится в реанимации.

Ранее в СМИ сообщили, что 12-летняя девочка из России, которую засосало в трубу бассейна в Турции, скончалась в больнице.