Самолёт экстренно приземлился в Екатеринбурге

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом «Санкт-Петербург - Худжанд», экстренно сел в Екатеринбурге. Причиной стало предполагаемое повреждение шасси.

«Рейс U6−2641 Санкт-Петербург — Худжанд совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпании», - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что после вылета лайнера на взлётно-посадочной полосе сотрудники аэропорта обнаружили птичьи перья и останки животного происхождения. В связи с этим было принято решение экстренно посадить самолёт, передаёт «Свободная пресса».