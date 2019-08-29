В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек

На участке трассы А108, так называемой "бетонки" на территории Подмосковья, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и нескольких легковых автомобилей. Есть жертвы.

Согласно предварительным данным, у фуры отказали тормоза и она протаранила три легковых авто. Одну машину в результате столкновения отбросило в кювет, две другие были буквально смяты под весом фуры.

В результате аварии один человек погиб. По последним данным, это был водитель одного из раздавленных фурой транспортных средств. Еще несколько людей пострадали, получив травмы, и были госпитализированы.