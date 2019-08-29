Автомобиль упал на палатку для массажа на пляже в Судаке

В четверг, 29 августа, министр чрезвычайных ситуаций по Республике Сергей Шахов сообщил, что на одном из пляжей в районе Судака на мысе Меганом в Крыму автомобиль рухнул на палатку.

Согласно источнику, водитель забыл поставить машину на ручник. В результате чего автомобиль покатился по склону и сорвался с высоты около 12-15 метров, после чего упал на палатку, где делают массаж, передаёт РЕН ТВ.

Утоняется, что внутри палатки никого не было, но одной женщине стало плохо от увиденной ситуации. Медики оказали ей необходимую помощь.

В сети появилось видео, на котором видно, что автомобиль разбил палатку и получил небольшие повреждения.