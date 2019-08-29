На юге Крыма пропали два подростка

Стало известно о двух подростках, которые пропали без вести на южном берегу Крыма. Отмечается, что два молодых человека покинули дом 25 августа и с тех пор не сообщили о своём местонахождении.

В управлении уголовного розыска МВД по республике сообщили, что пропавшие мальчики являются братьями, одному из них 10 лет, второму - 18 лет.

"Ушли из дома 25 августа на пляж в поселке Кореиз города Ялты и до настоящего времени не сообщают о своем местонахождении", - уточнили в ведомстве РИА Новости.

Младший брат был одет в футболку чёрного цвета и синие шорты, рост 120 см, светлые волосы и худощавое телосложение. 18 - летний парень одет в толстовку чёрного цвета и тёмные шорты, рост 180 см, светлые волосы и худощавое телосложение.