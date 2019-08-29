В КБР предотвратили подготовку теракта

В четверг, 29 августа, сотрудники ФСБ предотвратили подготовку теракта в Кабардино-Балкарии в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур.

"В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности", - передаёт сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что сотрудники спецслужбы обезвредили на месте бомбы, а через некоторое время задержали изготовителя. Им оказался местный житель с судимостью за подготовку теракта. Мужчина сразу признался в содеянном.

Пока не удалось выяснить относится ли он к какой - либо террористической группировке или действовал в одиночку.