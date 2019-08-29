СК: конфликт с дракой произошёл между вожатыми и мальчиком в детском лагере под Пензой

Следственный комитет проводит проверку после сообщение об избиении несовершеннолетнего мальчика в детском лагере под Пензой. Уточняется, что сотрудники ударили ребёнка из-за несоблюдения режима.

В Сети появились кадры, на которых вожатые пытаются угомонить мальчика, который не хочет спать после объявления отбоя. Женщины втроём начинают бить подростка кулаками и хватать за ноги, чтобы тот их послушался. Звук в видео отсутствует, поэтому изначальная причина конфликта неизвестна.

Следователи организовали проверку лагеря, чтобы установить "обстоятельства нанесения побоев несовершеннолетнему" и дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников детского оздоровительного лагеря по исполнению обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, пишет "Пятый канал".