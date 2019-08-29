МУП в Хабаровском крае не выплатило 12 млн рублей в ПФР и ОМС

Прокуратура провела проверку в муниципальном унитарном предприятии «Наш город» в городе Советская гавань Хабаровского края. Как выяснилось, руководство МУПа два года устраивало денежные махинации.

Проверка показала, что предприятие не отчисляло средства в пенсионный фонд и в фонд обязательного медицинского страхования. Тем самым, сотрудники МУП фактически были оставлены без пенсий и возможности воспользоваться медицинской страховкой. Таким образом, МУП не уплатил в ПФР и ЛМС порядка 12 миллионов рублей.

Пир этом, денежные средства у организации имелись, Разве что тратились на иные цели. Теперь материалы проверки переданы в следственный комитет, который уже возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.