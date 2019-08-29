Мужчина упал на машину с восьмого этажа, но выжил

В Ленинградской области мужчина чудом выжил, упав из окна с восьмого этажа на иномарку. Отмечается, что инцидент произошёл в доме, который находится в Тихвине.

Согласно источнику, мужчина выпал с восьмого этажа и приземлился на стоящий под окнами Hyundai Creta. Уточняется, что пострадавший сильно помял крышу иномарки, но сам выжил, передаёт РЕН ТВ.

Очевидцы вызвали мужчине машину скорой помощи. Медики забрали пострадавшего в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас житель Тихвина находится в реанимации. Он потерял много крови.

Более подробные обстоятельства происшествия и причина действий мужчины неизвестны.