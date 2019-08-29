В Казани полиция «возбудилась» на драку девушки и девочки
29 августа 2019, 12:40 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Полиция установила личность девушки, которая начала потасовку с несовершеннолетней. Инцидент произошел в окрестностях Казани. Запись была опубликована в одном из каналов популярного мессенджера.
В комментарии к видео сообщается, что сама драка произошла в середине августа. В одном из дворов казанского поселка Дербышки произошел конфликт между двумя девушками.
Что именно спровоцировало потасовку неизвестно. Сначала участницы потасовки просто разговаривали. Потом та, что постарше, ударила младшую.
Заявлений в правоохранительные органы пока не поступало. Но местная полиция уже установила личность старшей из участниц потасовки. Она проживает в том же поселке Дербышки. Ей девятнадцать лет.