Трое детей пострадали в ДТП с ГАЗелью

В среду, 28 августа, в Волгограде в Ворошиловском районе произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали трое несовершеннолетних детей.

Согласно источнику, житель Дагестана на "ГАЗ-2747" из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в "Ладу Гранту". После происшествия трое пассажиров легковушки были отправлены в больницу. Текущее состояние детей неизвестно, передаёт РИА Новости.

"В результате ДТП 12-летний, 5-летний и 3-летняя пассажиры автомашины "Лада Гранта" доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе МВД.

По факту происшествия проводится проверка. Более подробная информация пока не сообщается.