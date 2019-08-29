Москвич хотел обезопасить счета и потерял крупную сумму денег

Стало известно о заявлении 47-летнего москвича в отделение полиции о краже более 3 миллионов рублей. По его словам, он просто хотел обезопасить свои счета от действий мошенников, а в итоге стал жертвой ограбления.

Мужчина рассказал, что ему на мобильный телефон позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Злоумышленник предложил пострадавшему обезопасить свои банковские счета и карты, передаёт РЕН ТВ.

Процедура была достаточно простой. Лжеработник банка попросил продиктовать код, который должен придти в СМС, после чего услуга начнёт работать. Мужчина так и сделал, а позже обнаружил пропажу денег с карты.

В полиции уточнили, что коды приходили с 23 по 24 августа. По их мнению, это уже должно было вызвать подозрение.

Проводится проверка.