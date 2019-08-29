Мужчина до смерти избил бездомного человека в районе Северное Тушино

В Москве задержан 36-летний мужчина, подозреваемый избиении 43-летнего мужчины без определенного места жительства. От полученных травм бездомный скончался. Тело бомжа обнаружили в квартире одного из домов по улице Героев Панфиловцев на северо-западе столицы 27 августа.

На трупе мужчины выявили множество гематом и ссадин. На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который в квартире по указанному адресу нанес потерпевшему смертельные телесные повреждения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть", - сообщает АГН "Москва".

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили задержание подозреваемого в избиении бездомного.