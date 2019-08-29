"Это сделано для трансплантации органов": в Турции скончалась 16-летняя россиянка

В частной турецкой клинике скончалась 16-летняя жительница Красноярска Софья Ланшакова. По словам родителей, врачи даже не пытались оказать девочке необходимую помощь.

Известно, что семья Ланшаковых в июле отправилась отдыхать в Турцию на машине, пробыв там 9 дней, девочке резко стало плохо, у неё заболел живот. Подростка отправили в местную клинику "Сиедра". По словам матери, их продержали более 6 часов, но не помогли Софье.

"В 19:00 у нее началась первая остановка сердца. Во время первой остановки сердца ребенок лежал и говорил: "Мама я умираю?". Подошел доктор и начал измерять у нее давление, а его уже нет", - передаёт слова женщины "Новости ТВК".

Отец девочки считает, что врачи убили её ради трансплантации органов. По его словам, Софью перевозили из одной клиники в другую с подозрением на аппендицит, а после вскрытия у девочки не было некоторых органов.

"Это, наверное, убийство. Первый диагноз был острый аппендицит, но никто из врачей ничем не занимался – ребенка просто убили капельницами и анализами ... все это сделано для трансплантации органов – очень большая вероятность что наша дочь не в полном сборе вернулась домой", - отметил мужчина.

Однако никаких справок врачи не предоставили кроме свидетельства о смерти, в котором указано, что Соня скончалась от перитонита.

Родители обратились в правоохранительные органы. СК организовал проверку.