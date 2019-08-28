Водитель во время конфликта на МКАД открыл стрельбу по мужчине

В среду, 28 августа, в Москве на МКАД около съезда с улицы Липецкая произошёл конфликт между водителями двух автомобилей. Согласно источнику, в ходе перепалки один из мужчин открыл стрельбу.

По данным очевидцев, водитель автомобиля Lexus открыл стрельбу из неизвестного оружия, похожего на пистолет, и скрылся с места происшествия. В пресс-службе МВД подтвердили, что в отделение поступало сообщение о дорожном конфликте, в ходе которого один из водителей начал стрелять, передаёт РЕН ТВ.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Полиция начала проверку, приняты меры по розыску злоумышленника.