Отец погибшей в Турции девочки из России поблагодарил всех за поддержку

Отец погибшей в университетской больнице Памуккале 12-летней девочки Алисы Адамовой написал обращение к подписчикам на своей странице в социальной сети. Мужчина прокомментировал смерть дочери и поблагодарил всех за помощь и поддержку.

"Ещё раз огромное спасибо всем. За то что вы пишите, за то что вы рядом. Да, мы знаем что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой как раньше", - написал мужчина "Вконтакте".

Отец девочки признался, что за последние дни они поняли, что "хороших и искренних людей гораздо больше чем других" и попросил никого теряться.

Ранее сообщалось, что Алиса Адамова 18 августа получила серьезные травмы в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме: руку подростка засосало в трубу бассейна. Очевидцы вызвали ей скорую. 28 августа девочка скончалась в турецкой больнице.