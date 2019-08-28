Автогонщица разбилась при попытке побить собственный рекорд

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбз погибла при попытке побить собственный рекорд скорости. Автомобиль 36-летней женщины разбился на высохшем озере в пустыне Алворда (штат Орегон).

Об этом сообщает в среду, 28 августа, газета Washington Post.

Более подробных деталей о происшествии неизвестно.

Отмечается, что в октябре 2013 года Джесси Комбз побила женский рекорд по скорости передвижения на четырехколесном автомобиле впервые за 48 лет. Женщина смогла разогнать машину до 732 км/ч, а через три года до 768 км/ч. Известно, что в 2018 она подняла уровень до 773 км/ ч, но рекорд по какой-то причине не был зафиксирован.