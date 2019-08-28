Водитель насмерть сбил девочку на западе Москвы

В среду, 28 августа, на съезде с Кутузовского проспекта на улице Минская недалеко от ТЦ "Океания" неизвестный мужчина сбил маленькую девочку и скрылся с места происшествия.

"Range Rover во время движения по дублеру ул. Минская в сторону Кутузовского проспекта в центр совершил наезд на мужчину с ребенком, в результате чего девочка скончалась от полученных травм", - сообщила старший помощник руководителя СК РФ по городу Юлия Иванова АГН "Москва".

В ведомстве уточнили, что мужчину отправили в больницу, его текущее состояние неизвестно.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения". На территории проводятся следственные мероприятия.