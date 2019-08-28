Женщина погибла после удаления зуба

В Свердловской области в городе Полевское женщина погибла на операционном столе из-за операции после удаления зуба. Согласно источнику, 31 - летняя мать троих детей пострадала из-за ошибки пьяных врачей.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что женщину привезли с воспалением десны в Госпиталь ветеранов войн "по неотложке". У пациентки сильно болела десна и началось воспаление шеи.

"Это была пятница, вечер: рассказывают, что врачи, делавшие операцию, были пьяны ... один из них вставил трубку, через которую подается кислород, не в трахею, а в пищевод. В результате женщина умерла от гипоксии", - сообщил медицинский работник URA.RU.

Уточняется, что вскрытие тела произвели через два дня. По данным комиссии, никаких нарушений со стороны врачей не обнаружено.

"Она всего лишь сходила в стоматологию и удалила зуб по бесплатному талону", - говорит о трагедии супруг, отметив, что не оставит ситуацию просто так.

СК проводит проверку.