Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей

Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации во Владивостоке из-за сильных дождей. Отмечается, что к среде здесь выпало две месячных нормы осадков.

Решение было принято членами комиссии по ЧС совместно с председателем главой Владивостока Олегом Гуменюком. По его словам, подтопления из-за дождей нанесли сильный ущерб всей городской инфраструктуре: дорогам, жилым домам, пригородным территория и пр., пишет ТАСС.

Он добавил, что реки переполнены и выходят из берегов. Режим ЧС будет действовать до полной ликвидации последствий стихии.

Уточняется, что на сегодняшний день остаются затопленными около ста частных домов в районе станции Спутник и Фанзавода, а также размыло дорогу к селу Береговое на мысе Песчаный. В городе работает пункт временного размещения.