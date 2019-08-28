В московской квартире погиб человек из-за пожара

В среду, 28 августа, в Москве на Переведеновском переулке произошёл пожар многоквартирном жилом доме. Уточняется, что возгорание замечено в квартире на пятом этаже.

Согласно последним данным, очевидцы увидели на пятом этаже густой и черный дым. Отмечается, что загорели личные вещи и мебель хозяина квартиры, сообщили в пресс-службе МЧС РЕН ТВ.

В ведомстве добавили, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. На данный момент сотрудники спецслужб пожар ликвидировали.

В результате происшествия погиб один человек.

Проводится тщательная проверка, устанавливаются причина и обстоятельства инцидента.