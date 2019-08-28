В московской квартире погиб человек из-за пожара
28 августа 2019, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 28 августа, в Москве на Переведеновском переулке произошёл пожар многоквартирном жилом доме. Уточняется, что возгорание замечено в квартире на пятом этаже.
Согласно последним данным, очевидцы увидели на пятом этаже густой и черный дым. Отмечается, что загорели личные вещи и мебель хозяина квартиры, сообщили в пресс-службе МЧС РЕН ТВ.
В ведомстве добавили, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. На данный момент сотрудники спецслужб пожар ликвидировали.
В результате происшествия погиб один человек.
Проводится тщательная проверка, устанавливаются причина и обстоятельства инцидента.