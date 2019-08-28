Жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о нашествии змей

Специалисты предупредили, что некоторых районах Московской области этим летом зафиксировано настоящее нашествие змей. Лесники и обычные граждане находят клубки пресмыкающихся, которые селятся локально.

Министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин подчеркнул, что речь идет о сотнях змей. Чиновник подчеркнул, что власти активно консультируются со специалистами, однако пока не могут придумать, как избавиться от большого количества пресмыкающихся, передает Агентство городских новостей "Москва". Он не уточнил, в каких именно районах наблюдается скопление змей.

Граждан призывают быть осторожными и внимательными, а также смотреть под ноги во время прогулок в лесных массивах и полях.