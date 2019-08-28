Днем в среду, 28 августа, в работе социальной сети "ВКонтакте" был зафиксирован сбой. Соответствующую информацию предоставил ранее сервис, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Подчеркивается, что 88 процентов пользователей "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе сайта. Некоторые испытывают сложности при входе в свой аккаунт, а другие утверждают, что не могут отправить личные сообщения, сообщает сегодня сервис Downdetector.

Известно, что проблемы в работе соцсети замечены по всей России, однако чаще всего о неполадках сообщают жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Уфы, Кирова, Казани, а также Самары.