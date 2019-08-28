В МЧС рассказали о количестве погибших в Новосибирске

В МЧС России сообщили точное число погибших при обрушении стены здания в Новосибирске. Изначально под завалами оказались 12 рабочих, производивших плановый ремонт теплотрассы.

В МЧС назвали вероятную причину обрушения стены здания в Новосибирске

В МЧС рассказали, что в результате обрушения части здания погибли три человека. Также один пострадавший госпитализирован, передаёт РИА Новости. «Нашли еще одного, без признаков жизни», - рассказал представитель спасательной службы.

Утром 28 августа стало известно, что в Новосибирске по адресу улица Ударная, 1/1а обрушилась стена двухэтажного здания. Площадь завалов составила 350 квадратных метров.