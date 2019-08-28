Один человек погиб в ходе аварии на МКАД

В ночь на среду, 28 августа, на Московской кольцевой автодороге в районе Носовихинского шоссе случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последним данным, в результате аварии погиб человек.

В ГИБДД Москвы уточнили, что ДТП было зафиксировано на 5-м километре внутренней стороны МКАД. Уточняется, что три автомобиля столкнулись по неустановленным причинам.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", один человек в ходе аварии погиб, а еще один получил травмы. В районе случившегося в течение некоторого времени наблюдались затруднения в движении транспорта. Выясняются все обстоятельства ДТП.