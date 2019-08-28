«Черные лесорубы» в Хабаровском крае нанесли лесфонду ущерб в 22 млн рублей

В Нанайском районе Хабаровского края задержали четырех местных жителей. Все четверо осуждены за незаконную вырубку леса.

Следователи установили, что дальневосточники летом 2017 года на территории Озерного участкового лесничества в Нанайском районе производили вырубку особо ценных пород деревьев – дуба и ясеня. Ущерб лесному фонду составил более 22 миллионов рублей.

Теперь осужденные должны возместить нанесенный ими ущерб. Часть его возмещена за счет арестованной спецтехники. Также арест был наложен на личное имущество нарушителей. В его числе автомобили и квартиры осужденных. Кроме того, они отправятся в места лишения свободы на сроки от 2,5 до 4-х лет.