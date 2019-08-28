В МЧС назвали вероятную причину обрушения стены здания в Новосибирске

В экстренных службах огласили возможную причину обрушения стены двухэтажного здания в Новосибирске. ЧП произошло утром в среду, 28 августа. На данный момент известно об одном погибшем.

Стена здания обрушилась в процессе планового ремонта теплотрассы. Сообщается, что в момент обрушения ремонтные работы проводили 12 человек. Площадь разрушившейся части здания составила 350 квадратных метров, передаёт ТАСС. При этом специалисты предполагают, что обрушение могло произойти по вине застройщика.

«Наиболее вероятной причиной является нарушение требований при строительстве», - считают в экстренных службах.