В Петербурге задержан гражданин, открывший стрельбу на детской площадке

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке у дома, расположенного на проспекте Ударников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

В управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что в доме стрелявшего произвели обыск, в рамках которого было изъято около 150 патронов разного калибра, обрез ружья и магазин к оружию, передает утром в среду, 28 августа, ТАСС.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Установлено, что ранее задержанный уже был судим за незаконный оборот боеприпасов и оружия.