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В Хабаровском крае из-за африканской чумы закрыли переправу на Сахалин

28 августа 2019, 09:48 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае из-за африканской чумы закрыли переправу на Сахалин

Меры по предотвращению распространения африканской чумы свиней продолжают приниматься в Хабаровском крае. Чтоб не пустить болезнь на Сахалин, по постановлению управления Россельхознадзора была закрыта переправа.

Под меру попала паромная переправа Ванинского района. На данный момент вирус АЧС успел распространиться по двум субъектам ДФО. Вспышки заболевания выявлены в Приморском крае и Амурской области. Приморье стало первым регионом, куда пришел вирус. Кроме того, известны очаги заболевания на территории Китая.

На сообщения об эпидемии в Хабаровском крае отреагировали достаточно оперативно. В регионе был введен режим ЧС. На границах с другими регионам были расставлены ветеринарные посты, проверялась продукция всех фермерских краевых хозяйств. На сегодняшний день не зафиксировано подтвержденных случаев заболевания.

Предполагается, что в Приморье вирус попал из КНР. Но не через фермерскую продукцию, а от диких кабанов. После этого вирус по пал в Амурскую область. Пришлось уничтожить порядка тысячи животных. Из-за вспышки в Благовещенском районе было уничтожено 5,5 тысяч свиней.

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