//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия 13+

В Югре водитель маршрутки угрожал избить пассажирку с ребенком

28 августа 2019, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Югре водитель маршрутки угрожал избить пассажирку с ребенком
фото: pixabay.com

Водитель маршрутки в Ханты-Мансийске угрожал избить пассажирку с ребенком. Соответствующую информацию журналистам ранее предоставила сама пострадавшая, которая не стала называть своего имени.

Женщина заявила, что водитель начал кричать на нее и ребенка, когда она начала передавать деньги за проезд. Пассажирка потребовала, чтобы шофер вел себя адекватно, на что тот пообещал "разбить ей лицо", передает URA.RU.

В мэрии Ханты-Мансийска, которая контролирует работу общественного транспорта, отметили, что знают об инциденте. Известно, что водитель после данного происшествия больше не будет выходить на линию. Женщине принесли извинения. Гражданка их приняла, однако отметила, что следует как можно чаще устраивать проверки общественного транспорта.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//Авиа, ж/д транспорт

Житейские советы посетителям МАКС-2019

Житейские советы посетителям МАКС-2019

Если вы мечтаете с утра до вечера наслаждаться лётной программой, то три заключительных дня именно то, что нужно. Вторник, среда, четверг – бизнес-дни. Программа полётов компактная, начинается после обеда. Но зато есть возможность не спеша обойти экспозицию, побродить и полюбоваться самолётами и вертолётами на статической экспозиции.

//Общество

Пушков прокомментировал сравнение "Северного потока" и пакта Молотова-Риббентропа

Пушков прокомментировал сравнение "Северного потока" и пакта Молотова-Риббентропа

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков оценил слова замглавы МИД Польши Шимона Шинковского вель Сенка, сравнившего "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.

//В мире

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль

Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.

//Общество

В Новосибирске обрушилось строящееся здание. Под завалами могут находиться 12 рабочих

В Новосибирске обрушилось строящееся здание. Под завалами могут находиться 12 рабочих

В Новосибирске обрушилась стена строящегося здания. По предварительным данным, под обломками могут находиться 12 рабочих. На месте сейчас работают десятки спасателей, сообщают экстренные службы.

//В мире

В Крыму объяснили, почему турпоток из Украины на полуостров каждый год увеличивается

В Крыму объяснили, почему турпоток из Украины на полуостров каждый год увеличивается

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в среду, 28 августа, рассказал, почему туристический поток из Украины с каждым годом увеличивается.

//Новости СМИ2

//Общество

Ещё одного российского миллиардера осудили. За каждый миллиард дали по году

Ещё одного российского миллиардера осудили. За каждый миллиард дали по году

Бывшего гендиректора "Русской инвестиционной группы" Дмитрия Котляренко признали виновным в мошенничестве и легализации денежных средств на сумму свыше 11 миллиардов рублей.

//Общество

Россияне стали покупать меньше мяса. На чем еще экономят россияне?

Россияне стали покупать меньше мяса. На чем еще экономят россияне?

Покупать мясо в магазинах, а соответственно и есть его россияне стали реже. Цены на все виды мясных продуктов и птицы выросли, а больше всего, на 12%, подорожала курица. Россияне вынуждены экономить на еде

//Шоу-бизнес

Сестры Михалковы показали роскошные образы в стильной фотосессии

Сестры Михалковы показали роскошные образы в стильной фотосессии

Анна и Надежда Михалковы удивили поклонников своими роскошными образами в новой черно-белой фотосессии. Поклонники пришли в восторг от стильных кадров и сделали сестрам множество комплиментов.

//Шоу-бизнес

"Настя — человек с фантазией, но не до такой степени, чтобы запустить сплетни о здоровье", - высказался Жигунов о Заворотнюк

"Настя — человек с фантазией, но не до такой степени, чтобы запустить сплетни о здоровье", - высказался Жигунов о Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов, снимавшийся с Анастасией Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня" высказал свое мнение по поводу сообщений СМИ о болезни актрисы.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

В Мексике после пожара в баре погибли 23 человека

В Мексике после пожара в баре погибли 23 человека

Утром в среду, 28 августа, в Мексике в результате пожара в баре погибли по меньшей мере 23 человека. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники генпрокуратуры штата Веракрус.

//В мире

Глава МИД Украины Климкин рассказал о «мегаугрозе» для Киева и «Большой семерки»

Глава МИД Украины Климкин рассказал о «мегаугрозе» для Киева и «Большой семерки»

Павел Климкин, глава министерства иностранных дел Украины, высказался по поводу возможного преобразования «Большой семерки» в «Большую восьмерку» за счет возвращения в международный клуб Российской Федерации.

//Культура

Появились новости о состоянии здоровья Петра Мамонова

Появились новости о состоянии здоровья Петра Мамонова

Утром в среду, 28 августа, появилась информация о состоянии известного музыканта и актера Петра Мамонова. Ранее 68-летний мужчина попал в больницу с инфарктом, впоследствии ему сделали операцию.

//Общество

Учителей судят за голодную смерть школьницы

Учителей судят за голодную смерть школьницы

В Пермском крае начался судебный процесс над заместителем директора школы, ученица которой скончалась от голода. По версии следствия, администрация школы не сообщила вовремя в органы опеки о плохом самочувствии ребёнка, которое было заметно на протяжении определённого времени.

//Общество

Чего боится мэр Киселёвска?

Чего боится мэр Киселёвска?

Глава города Киселёвска Кемеровской области Максим Шкарабейников требует от журналистов, которые хотят пообщаться с горожанами, список задаваемых вопросов. Помимо этого чиновник хочет знать точное количество людей, с которыми будут беседовать журналисты «Новой газеты».

//Происшествия

В Петербурге задержан гражданин, открывший стрельбу на детской площадке

В Петербурге задержан гражданин, открывший стрельбу на детской площадке

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке у дома, расположенного на проспекте Ударников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

//Общество

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Как минимум два человека погибли под завалами дома в Новосибирске. СКР возбудил уголовное дело в связи с обрушением здания. Рабочих под завалами ищут уже 128 спасателей, в том числе кинологи

//Общество

Стали известны самые богатые российские семьи

Стали известны самые богатые российские семьи

Первое место в рейтинге, составленном одним из изданий, заняла семья Гуцериевых. Журналисты оценили состояние основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и его близких в 5,65 млрд долларов.

//Жаркое из блогов

Итоги Независимости – Украина вымирает

Итоги Независимости – Украина вымирает

//Происшествия

В Югре водитель маршрутки угрожал избить пассажирку с ребенком

В Югре водитель маршрутки угрожал избить пассажирку с ребенком

Водитель маршрутки в Ханты-Мансийске угрожал избить пассажирку с ребенком. Соответствующую информацию журналистам ранее предоставила сама пострадавшая, которая не стала называть своего имени.

//В мире

Коломойский озвучил возможное условие переизбрания Зеленского на второй срок

Коломойский озвучил возможное условие переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал, при каком условии Владимир Зеленский может рассчитывать на второй президентский срок. По данному вопросу бизнесмен высказался в разговоре со СМИ.

//В мире

Помпео подтвердил, что США намерены работать над возвращением формата G8

Помпео подтвердил, что США намерены работать над возвращением формата G8

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в минувший вторник подтвердил, что Вашингтон намерен работать над возвращением к формату "Большой восьмерки" (G8) с участием России.

//Общество

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

28 августа православные христиане по всему миру отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Перед церковным праздником патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Храме Христа Спасителя Всенощное бдение.

//Общество

Почти половина работающих россиян находятся в «квалификационной яме». Что это такое, объясняют эксперты

Почти половина работающих россиян находятся в «квалификационной яме». Что это такое, объясняют эксперты

Примерно 45% российских работников находятся в квалификационной яме. Им трудно найти работу и подобрать достойную вакансию. О том, что это такое, рассказали международные эксперты

//В мире

Литва планирует приобрести у США сотни бронеавтомобилей

Литва планирует приобрести у США сотни бронеавтомобилей

В среду, 28 августа, стало известно, что Литва планирует приобрести у Соединенных Штатов Америки сотни многоцелевых бронеавтомобилей JLTV. Согласно последним данным, речь идет о модификации M1278A1.

//Общество

Журналистка продала свою яйцеклетку в благотворительных целях и наделала много шума

Журналистка продала свою яйцеклетку в благотворительных целях и наделала много шума

Много шума наделала журналистка Ася Казанцева, когда выставила на продажу свою яйцеклетку. Она выставила яйцеклетки на открытой краудфандинговой площадке за 90 тысяч и долго этот лот не продержался

//Спорт

«Краснодар» проигрывает «Олимпиакосу» по счету 1:2 (1:6) и по классу

«Краснодар» проигрывает «Олимпиакосу» по счету 1:2 (1:6) и по классу

27 августа на стадионе Арена Краснодар состоялся ответный матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом». Главный арбитр встречи Карлос дель Серро Гранде (Испания) В первом матче выиграл Олимпиакос 4:0. «Краснодар» хорошо отыграл в первом тайме в Греции, несмотря на пропущенный гол.

//Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган признался, что вновь стал отцом

79-летний Эммануил Виторган признался, что вновь стал отцом

79-летний артист Эммануил Виторган минувшей ночью поделился с поклонниками радостной новостью. Согласно последней информации, совсем недавно у актера и его жены Ирины Млодик родилась вторая дочь.

//Новости партнеров

//Происшествия

В дагестанском селе двое малышей погибли из-за игры с розеткой

В дагестанском селе двое малышей погибли из-за игры с розеткой

В дагестанском селе Новосаситли в минувший понедельник погибли двое маленьких детей. Согласно последней информации, полученной следователями, смерть малышей наступила в результате игры с розеткой.

//Шоу-бизнес

Волочкова назвала "Вечным огнем" мангал с шашлыком

Волочкова назвала "Вечным огнем" мангал с шашлыком

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала "Вечным огнем" мангал с шашлыками. Снимок с подобной подписью артистка опубликовала в сторис на своей страничке в социальной сети Instagram.

//Политика

Уголовное дело против Парубия возбудили на Украине из-за событий в Одессе

Уголовное дело против Парубия возбудили на Украине из-за событий в Одессе

Госбюро расследований Украины завело дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//Общество

Учителям не запрещено размещать в соцсетях свои фото в купальниках

Учителям не запрещено размещать в соцсетях свои фото в купальниках

Эксперты Министерства просвещения и общероссийского профсоюза работников образования разработали нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях. Публикация фото в купальнике не запрещена.

//В мире

Министр здравоохранения Украины при Януковиче Раиса Богатырева задержана в аэропорту Киева

Министр здравоохранения Украины при Януковиче Раиса Богатырева задержана в аэропорту Киева

На Украине сотрудники правоохранительных органов во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту "Жуляны" бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.

//Общество

На Московском центральном кольце временно приостановили движение поездов

На Московском центральном кольце временно приостановили движение поездов

На Московском центральном кольце (МЦК) во вторник, 27 августа, вечером временно приостановливалось движение поездов по часовой стрелке. Восстановлением движения поездов занимались железнодорожники.

//Новости СМИ2

//В мире

Девушка упала с шестого этажа, записывая на видео свои занятия йогой

Девушка упала с шестого этажа, записывая на видео свои занятия йогой

В мексиканском штате Нуэво-Леон 23-летняя студентка Алекса Терразас попала в больницу с серьезными травмами после падения с балкона шестого этажа, сообщает во вторник издание LAD Bible.

//Авиа, ж/д транспорт

В Шереметьево могут сократить количество голосовых сообщений

В Шереметьево могут сократить количество голосовых сообщений

Международная ассоциация аэропортов направила в Минтранс РФ письмо с предложением о реализации проекта "Тихий аэропорт" в "Шереметьево". Об этом во вторник сообщает газета "Известия".

//Общество

Росстат информирует о росте бедности в России

Росстат информирует о росте бедности в России

В России стало больше людей с денежными доходами ниже прожиточного минимума. Рост уровня бедности россиян зафиксировал Росстат. Этот показатель в годовом выражении вырос на 0,2 п.п.

//Культура

Актеры отмечают День кино: "Российское кино живо!"

Актеры отмечают День кино: "Российское кино живо!"

Российские актеры отмечают 27 августа профессиональный праздник День кино. Актер театра и кино, преподаватель Дмитрий Певцов, у которого и супруга Ольга Дроздова актриса, радуется: "Российское кино живо!!"

//В мире

Видео: в Китае обезьяна сбежала из зоопарка при помощи камня

Видео: в Китае обезьяна сбежала из зоопарка при помощи камня

В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать. Видео инцидента опубликовала газета South China Morning Post.

//Экономика

Курс евро подскочил до 74 рублей

Курс евро подскочил до 74 рублей

Курс евро на торгах во вторник, 27 августа, вырос до 74 рублей. Такого уровня курс европейской валюты достиг впервые с 20 августа. Курс доллара на торгах увеличивается на 59 копеек.

//Новости МирТесен

//Говорят, что...

Россияне переходят на разливное пиво

Россияне переходят на разливное пиво

Пиво в нашей стране становится всё популярнее – рост продаж пенного напитка не останавливается. Несмотря на высокую планку прошлого года, которую аналитики связывают с проведением чемпионата мира по футболу, в1-м полугодии 2019 г. объём производства пива и пивных напитков вырос ещё на 1%.

//Говорят, что...

Бразилия горит, как Сибирь

Бразилия горит, как Сибирь

С начала года в дождевых лесах Амазонии зафиксировано рекордное количество пожаров. Причём к такому плачевному результату привели действия бразильских чиновников, которые чуть ли не копируют своих российских коллег.

//Говорят, что...

Зеленский призвал гордиться казаками – «земляными кроликами»

Зеленский призвал гордиться казаками – «земляными кроликами»

Новый президент Незалежной Володимир Зеленський в своей речи, посвящённой 28-й годовщине независимости Украины, неожиданно заявил, что «казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко взяли крепость Дюнкерк». Речь о событиях XVII века, когда Франция во время Тридцатилетней войны отбила этот город у Испании.

//Говорят, что...

«Красная» путина показала новый рекорд

«Красная» путина показала новый рекорд

На Дальнем Востоке завершается лососёвая путина. Добыто уже более 400 тыс. тонн красной рыбы, что почти на 49% больше результата прошлого нечётного, 2017 года. Такого результата удалось достичь в основном благодаря рекордным уловам на Камчатке. Там уже поймано 361, 4 тыс. т лососёвых

//Здоровье

Как правильно пить воду

Как правильно пить воду

Содержание воды в организме напрямую влияет на состояние здоровья, работоспособность человека, возможность восстанавливаться после физических, интеллектуальных и эмоциональных нагрузок, противостоять стрессу. Важно не только количество воды, но и режим её употребления.

//Здоровье

Опасные фальшивки

Опасные фальшивки

Некачественные и фальсифицированные препараты могут причинить вред пациентам и не лечить заболевания, для которых они предназначались. Иногда подделки очень хорошо маскируют, и отличить от качественных препаратов их сложно. Но по некоторым признакам это всё-таки можно сделать.

//Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опубликовала редкое фото своих детей - взрослого сына и маленькой дочки

Лера Кудрявцева опубликовала редкое фото своих детей - взрослого сына и маленькой дочки

Телеведущая Лера Кудрявцева поставила в Инстаграм редкое семейное фото. Лера - мама двоих детей. Ее старший сын Кудрявцевой 29-летний Жан уже женат, у мужчины своя семья - супруга и сын.

//Здоровье

Деменция – недуг возрастной

Деменция – недуг возрастной

Деменция – это заболевание, в процессе которого нарушаются когнитивные (мыслительные) и психические способности больного. Деменция является одним из основных факторов, приводящих к ограничению возможностей пожилых людей, и она считается одной из самых тяжёлых болезней для самого больного, для его семьи и для общества.

//Шоу-бизнес

Видео: Лолита расплакалась на репетиции конкурса "Новая волна"

Видео: Лолита расплакалась на репетиции конкурса "Новая волна"

Известная российская певица Лолита расплакалась во время репетиции своего выступления на конкурсе "Новая волна". Видео этого момента появилось в Сети. Артистка не смогла сдержать слез.

//Соцпакет

Безработных не порадуют

Безработных не порадуют

На фоне новости о возможном повышении МРОТ ситуация с иными пособиями выглядит не столь радужно. В частности, пособие по безработице, которое последний раз индексировали с 1 января 2019 года, Минтруд увеличивать не планирует.

//Соцпакет

МИРный порядок

МИРный порядок

Фонд социального страхования РФ уточнил порядок получения детских пособий и иных социальных выплат от государства в случае, если гражданин, которому они полагаются, не имеет карты Национальной платёжной системы «МИР».

//Соцпакет

МРОТ пойдёт в рост

МРОТ пойдёт в рост

Минтруд РФ подготовил законопроекты об изменении сумм некоторых социальных выплат. В частности, речь идёт о минимальном размере оплаты труда. Если законопроект будет одобрен, он может ненамного вырасти.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Врачи бегут, министры хорошеют
2

Назван «самый простой» ответ России на производство США запрещенных ДРСМД ракет
3

Назад в прошлое. В России остался город, застрявший в лихих 90-х годах
4

Как правильно пить воду
5

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры