В Югре водитель маршрутки угрожал избить пассажирку с ребенком

Водитель маршрутки в Ханты-Мансийске угрожал избить пассажирку с ребенком. Соответствующую информацию журналистам ранее предоставила сама пострадавшая, которая не стала называть своего имени.

Женщина заявила, что водитель начал кричать на нее и ребенка, когда она начала передавать деньги за проезд. Пассажирка потребовала, чтобы шофер вел себя адекватно, на что тот пообещал "разбить ей лицо", передает URA.RU.

В мэрии Ханты-Мансийска, которая контролирует работу общественного транспорта, отметили, что знают об инциденте. Известно, что водитель после данного происшествия больше не будет выходить на линию. Женщине принесли извинения. Гражданка их приняла, однако отметила, что следует как можно чаще устраивать проверки общественного транспорта.