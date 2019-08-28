Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева оставили под арестом

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев оставлен под домашнем арестом. Меру подлили в связи с обвинением в мошенничестве с ущербом в 5,7 миллионов рублей.

Экс-глава региона, а также бывший полпред президента в ДФО, экс-министр по развитию Дальнего Востока и бывший президент компании «Роснефть» Ишаев должен был выйти из-под ареста 27 августа. Однако по ходатайству ему предстоит оставаться под арестом еще два месяца. Такая информации размещена на сайте Басманного суда Москвы.

Виктор Ишаев оказался в центре уголовного дела о мошенническом хищении средств компании «Роснефть». Следователи выдвинули версию, согласно которой подконтрольная Ишаеву компания сдавала недвижимость в аренду «Роснефти» по завышенной цене. Таким образом, ущерб составил 5,7 миллионов рублей.

Бывший губернатор не признает свою вину, мотивируя тем, что подобное мошенничество для него не имело выгоды – по его словам, официальная его зарплата составляла большую сумму.