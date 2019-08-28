В дагестанском селе двое малышей погибли из-за игры с розеткой

В дагестанском селе Новосаситли в минувший понедельник погибли двое маленьких детей. Согласно последней информации, полученной следователями, смерть малышей наступила в результате игры с розеткой.

Установлено, что дети 2017 и 2018 года рождения, находясь у себя дома в селе Новосаситли Хасавюртовского района, погибли из-за удара электрическим током, передает "Свободная пресса".

Как сообщает СУ СКР по Республике Дагестан, родители умерших малышей не стали сообщать о случившемся ни медикам, ни сотрудникам полиции – они просто похоронили двух мальчиков. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.