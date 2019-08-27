В пекинском аэропорту задымился Airbus с пассажирами

Пассажирский лайнер китайской авиакомпании Air China не смог вылететь в Токио из Пекина. Причиной стало сильное задымление в салоне, сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел при посадке на рейс. Командир воздушного судна немедленно выключил двигатели, а экипаж оперативно эвакуировал пассажиров. Причина возгорания выясняется, ведется следствие.

Авиакомпания Air China на своей странице в сети Weibo сообщила, что дым шел из грузового отсека, но открытого огня на борту лайнера не было. К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.