Молодожены погибли в аварии спустя несколько минут после свадьбы
27 августа 2019, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
В США молодожены погибли в аварии, которая произошла спустя всего несколько минут после свадьбы. Жертвами ДТП стали 19-летний жених и 20-летняя невеста.
Как пишет сайт "Актуальные новости", бракосочетание пары проходило в здании суда в штате Техас. Когда авто с молодоженами только отъезжало от места церемонии, в него на скорости въехал пикап, после чего транспортное средство с супругами несколько раз перевернулось и оказалось в канаве. И жених, и невеста получили смертельные травмы, скончавшись еще до прибытия медиков, в то время как водитель пикапа обошелся без повреждений.
Молодожены находились в отношениях еще со школы и мечтали однажды сыграть пышную свадьбу. Мать жениха рассказала, что ее сын и его возлюбленная собирались начать совместную жизнь в официальном браке и имели много планов. Женщина говорит, что для нее стать свидетелем смерти сына — худший кошмар.