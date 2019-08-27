В Иркутске 9 человек попали в больницу после ужина в японском ресторане

В Иркутской области отравились 9 человек - 2 детей и 7 взрослых. Все они были гостями одного японского ресторана.



Как пишет издание "Актуальные новости", потерпевшим потребовалась медицинская помощь. На данный момент все они находятся в больнице. Известно, что инцидент произошел в Усолье-Сибирском. Компания пришла в ресторан японской кухни. Вскоре после еды и взрослые, и дети почувствовали недомогание. Они обратились за помощью в инфекционную больницу и были госпитализированы. В настоящее время определяется инфекция, которая вызвала отправление. Пострадавшие сдают анализы и проходят необходимое для восстановления здоровья лечение. Сотрудники регионального Роспотребнадзора начали проверку заведения, в котором, предположительно, и отравились граждане. Ресторан после происшествия закрыт.



