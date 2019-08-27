Жительница Екатеринбурга обнаружила свой снимок на образце надгробного памятника

В фотосалон пришла родная сестра молодой женщины, которая очень удивилась, увидев фотографию на стене, и сообщила работникам организации, что на фото с надгробия изображена ее родственница, которая жива и здорова. Когда они убедились, что это действительно так, образец был снят со стены.

Гражданка, фото которой по неустановленной причине поместили на памятник, написала претензию руководителю салона, но когда пришла лично его отдать, выяснила, что учреждение переехало.