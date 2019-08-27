Во Владивостоке голый мужчина помылся под дождем
27 августа 2019, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]
Во Владивостоке местный житель вышел на улицу голым и помылся под дождем.
Как сообщает сайт oane.ws, видеоролик с мужчиной появился в одной из городских групп в социальных сетях. На кадрах видно, как абсолютно голый мужчина вышел на козырек многоэтажного жилого дома, а затем начал мыться под ливнем. Пользователи тут же стали выдвигать предположения, почему молодой человек решил помыться именно таким образом. Возможно, он экономит на воде или просто любит мыться в природных условиях.