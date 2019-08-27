Машина насмерть сбила девочку на пешеходном переходе в Дагестане

На пешеходном переходе в Дагестане семилетнюю девочку насмерть сбил автомобиль. Соответствующую информацию днем во вторник, 27 августа, предоставили сотрудники пресс-службы МВД по республике.

Авария произошла сегодня около девяти утра на первом километре автодороги Хасавюрт – Тлох. Установлено, что 20-летний водитель, управляя отечественной машиной, совершил наезд на ребенка. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, передает ТАСС.

Пострадавшая была госпитализирована в центральную городскую больницу города Хасавюрта, где впоследствии скончалась. Виновник ДТП доставлен в полицию.