Машина насмерть сбила девочку на пешеходном переходе в Дагестане
27 августа 2019, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]
На пешеходном переходе в Дагестане семилетнюю девочку насмерть сбил автомобиль. Соответствующую информацию днем во вторник, 27 августа, предоставили сотрудники пресс-службы МВД по республике.
Авария произошла сегодня около девяти утра на первом километре автодороги Хасавюрт – Тлох. Установлено, что 20-летний водитель, управляя отечественной машиной, совершил наезд на ребенка. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, передает ТАСС.
Пострадавшая была госпитализирована в центральную городскую больницу города Хасавюрта, где впоследствии скончалась. Виновник ДТП доставлен в полицию.