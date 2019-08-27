В Подмосковье коллекторы обстреляли должника и ребенка

В Подмосковье коллекторы обстреляли должника и его ребенка. После инцидента пострадавшие обратились за помощью к врачам.

Как сообщает издание oane.ws, житель Красногорска вместе с 9-летней дочерью вечером возвращался домой, но в подъезде столкнулся с предполагаемыми сотрудниками банка. Сначала они угрожали должнику, после чего устроили стрельбу из пневматического пистолета. Жертвы нападения получили травмы конечностей, сотрудники полиции подтвердили информацию. Они проводят проверку, выясняя обстоятельства происшествия.



