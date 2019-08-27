В Челябинске женщина заплатила миллион за снятие мнимой порчи

В Челябинске женщина стала жертвой мошенницы, которая потребовала у неё крупную сумму за снятие порчи. Незнакомка подошла к 51-летней женщине на улице и объявила, что на её семье лежит порча.

Мошенница убедила женщину в том, что для снятия порчи с неё и её семьи необходим особый ритуал, для которого потребуются все деньги женщины. Доверчивая жертва злоумышленницы сняла со своего банковского счёта более миллиона рублей и отдала их лжегадалке, после чего та скрылась, прихватив с собой сбережения, передаёт РенТВ.

В региональном ГУ МВД сообщили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленнице грозит до десяти лет заключения.