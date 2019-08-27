В квартиру петербурженки заползла змея

Жительница Санкт-Петербурга сообщила, что обнаружила в своей квартире змею. Согласно последним данным, инцидент произошел в доме на улице Пограничника Гарькавого в Красносельском районе города.

Женщина обратилась в МЧС. Спасатели незамедлительно прибыли на место случившегося и забрали змею, передает во вторник, 27 августа, "Росбалт".

Впоследствии пресмыкающееся осмотрели специалисты и выяснили, что это маисовый полоз, который не является ядовитым. Поедполагается, что змея приползла от соседей – подобных питомцев нередко разводят в домашних условиях в специальных террариумах.